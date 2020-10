Luca Carboni, il tragico annuncio del cantautore: perdita importante

Un annuncio davvero choc per quanto riguarda il cantautore bolognese Luca Carboni: il ricordo del papà scomparso con il post su Instagram

Luca Carboni è sempre molto attivo sui vari profili social e così nella giornata di oggi, sabato 17 ottobre, lo stesso cantautore italiano ha voluto fare un annuncio davvero importante svelando un lutto scrivendo sul suo account: “La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto”, questa la sua didascalia riprendendo così la frase dello scrittore Fernando Pessoa. Sul suo profilo Instagram lo stesso Carboni ha annunciato la scomparsa del papà ricordandolo con una sua foto storica insieme a lui da piccolo. Uno scatto familiare che lo ha emozionato davvero tantissimo e che ha scatenato così anche pensieri stupendi da parte dei suoi followers.

Luca Carboni, l’addio all’affettuoso papà

Subito sono arrivate numerose condoglianze allo stesso cantante bolognese e anche la nostra redazione si unisce al cordoglio. Una giornata davvero dura da affrontare per lo stesso Carboni che nel 2018 aveva rivelato ai microfoni de “Il Corriere della Sera” il forte legame con la sua famiglia: “L’uomo ha sempre una parte di sofferenza dentro di sé. Ma ha anche il dono di curare e la capacità di arricchire le persone che ci stanno vicine pur nella nostra imperfezione e malattia. Il fisico bestiale in realtà è l’energia che dobbiamo mettere in campo per vivere con felicità anche se a volte ci si deve scontrare con problemi che possono sembrare insormontabili. Auguro a tutti, anche a me stesso, di trovare sempre quell’energia e quella forza che non bisogna mai smettere di cercare dentro di sé”.