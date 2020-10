Inter Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Secondo anticipo della Serie A TIM tra Inter e Milan: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Meazza.

Si è giocato alle 18 e si è appena concluso il derby della Madunina valido per la quarta giornata della Serie A TIM: Inter e Milan hanno dato vita a una sfida appassionante e senza esclusione di colpi. Sicuramente, la partita assumeva un interesse particolare anche per il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic dopo aver contratto il Coronavirus.

Sul fronte opposto, invece, è Antonio Conte che deve ridisegnare la difesa e la fascia sinistra, a causa delle assenze della squadra legate proprio al Coronavirus. Gli ingredienti per una partita spumeggiante c’erano dunque tutti e la sfida non ha disatteso le aspettative della vigilia.

Inter Milan, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Il primo quarto d’ora della partita ha un solo protagonista: Zlatan Ibrahimovic, che sblocca la partita al 13esimo. Prima si procura un rigore, poi Handanovic glielo para, ma lui ribadisce in rete. Tre minuti dopo Kolarov non segue il 39enne attaccante, che segna un gol facile facile. Il Milan ha anche l’opportunità di capitalizzare il 3-0 ma lentamente cresce l’Inter, che accorcia al minuto 29: finalmente si vede Kolarov davanti, apertura a sinistra per Perisic, che crossa teso in mezzo e Lukaku non sbaglia. Due minuti dopo, Lautaro di testa supera Donnarumma ma Kjaer salva sulla linea.

Nel secondo tempo, la partita si scalda negli ultimi 20 minuti, quando l’Inter reclama un rigore per fallo di Donnarumma su Lukaku: l’arbitro chiama il silent check e dopo aver assegnato il penalty torna sui suoi passi per una posizione di partenza di fuorigioco da parte dell’attaccante belga. Il Milan sembra comunque gestire bene il finale di partita. Nel recupero, Lukaku disturbato da Theo Hernandez sbaglia il pareggio, quindi si fa anticipare da Donnarumma all’ultimo secondo. Finisce così: decisivo Ibrahimovic.

Formazioni e pagelle di Inter Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6,5; D’Ambrosio 5, De Vrij 5,5, Kolarov 4,5; Hakimi 6, Vidal 6 (Sanchez s.v.), Brozovic 5,5 (Eriksen 5,5), Perisic 6; Barella 6; Lukaku 6,5, Lautaro 6.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 5,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 5,5; Kessie 6 (Tonali s.v.), Bennacer 6; Rafael Leao 7 (Krunic 6), Calhanoglu 6, Saelemaekers 6,5 (Castillejo 6); Ibrahimovic 7,5.