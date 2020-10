Inter Milan Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il derby tra Inter e Milan è l’anticipo della quarta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con la quarta giornata di campionato che si apre oggi e si prevede davvero ricca di sorprese, dopo la sosta per lasciare spazio alle Nazionali. Oggi pomeriggio alle ore 18.00 si affrontano nel derby della Madunina le formazioni di Inter e Milan, con grandi aspettative.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

In contemporanea si gioca la partita tra Sampdoria e Lazio, intanto nel primo anticipo di questo sabato davvero entusiasmante di grande calcio il Napoli ha travolto per quattro a uno l’Atalanta, con doppietta di Lozano, gol di Politano e Osimhen, tutti nel primo tempo. Nella ripresa la rete della bandiera di Lammers.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Inter Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra l’Inter e i ‘cugini’ del Milan è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono 194 i derby tra Milan e Inter in campionato. Il bilancio recita 74 vittorie dei nerazzurri e 62 dei rossoneri. Le due squadre milanesi si sono affrontate anche in una finale della coppa nazionale nel 1977 e di Supercoppa italiana nel 2011. Si sono anche affrontate due volte in Champions League, nel 2003 e nel 2005, partite note per il doppio pareggio nella prima occasione e per la plateale protesta dei tifosi nerazzurri nella seconda.

Inter e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Pioli hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.