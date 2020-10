GF Vip, l’annuncio choc degli autori: inquilini in lacrime

Gli autori del GF Vip hanno voluto informare gli inquilini della casa più spiata dagli italiani della situazione d’emergenza in Italia: tante lacrime!

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio nuovamente l’Italia. E così gli autori del Grande Fratello hanno voluto informare gli inquilini. Così Massimiliano Morra ha versato le lacrime perché preoccupato per i suoi genitori: l’influencer Tommaso Zorzi ha cercato subito di infondergli tranquillità predicando sempre la calma. E così subito il Grande Fratello ha immediatamente staccato le riprese all’interno della casa più spiata degli italiani preferendo così non trasmettere quando i concorrenti discutono dell’argomento Coronavirus.

Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci attacca Adua Del Vesco

GF Vip, da Zorzi ad Oppini: discussioni sul Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente lo stesso influencer Zorzi è stato chiamato in confessionale e non ne ha parlato più una volta uscito. Anche l’inquadratura di Oppini è stata modificata velocemente dagli autori: forse il programma vuole continuare a salvaguardare i diversi concorrenti per evitare gaffe clamorose su un argomento così delicato. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare così un nuovo Decreto con la conferenza stampa del Premier Conte. E così, infine, nella casa potrebbero esserci diversi malumori per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Una situazione simile si era già verificata a marzo quando gli inquilini furono avvisati dell’emergenza sanitaria in atto fuori dalla casa. Molti ebbero attacchi di panico, altri cercarono di abbandonare il reality show in tutti i modi. Una vicenda davvero difficile da affrontare e solamente nei prossimi giorni si conoscerà nel dettagli lo stato d’animo dei vari concorrenti.