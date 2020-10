Federica Panicucci in lacrime: la verità sul grande dolore della conduttrice

By

Federica Panicucci non ha trattenuto la commozione a Verissimo: “Non ho superato il dolore…”, ha confidato a un’altrettanto commossa Silvia Toffanin.

Siamo tutti abituati a vederla sorridente, energica e briosa, eppure Federica Panicucci nasconde in cuor suo un grande dolore. Lo ha confessato oggi parlando tra le lacrime nel salotto di Verissimo: “Ci sono momenti in cui devi attraversare il dolore” ha detto la nota e amatissima conduttrice, facendo commuovere anche la collega Silvia Toffanin. La timoniera di Mattino 5 ha presentato il suo nuovo libro “Il coraggio di essere felice” (edito da Sperling & Kupfer) e, con l’occasione, ha aperto uno spiraglio su alcune delle pagine più intime della sua vita privata.

La confessione a cuore aperto di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha innanzitutto ricordato la perdita del suo amato papà, che dice di non aver ancora superato. “Ci sono dei momenti – ha affermato visibilmente commossa – in cui non riesci a essere positiva nel dolore. Devi viverlo quel dolore, attraversarlo e andare oltre. La vita ti dà dei doni ogni giorni, devi avere la capacità di coglierli, anche se il dolore riaffiora”.

L’altro tema affrontato dalla conduttrice è la separazione da Mattia Fargetta. “Come tutti i momenti di cambi di vita non sono mai facili – ha ammesso -. Serve un rispetto l’uno per l’altro forte e l’amore per i tuoi figli. È il tratto distintivo che devono avere due genitori quando decidono di separare le loro strade”.

Infine Federica Panicucci ha parlato del nuovo compagno Marco Bacini, insieme al quale ha ritrovato la serenità: “Noi donne meritiamo uomini che ci guardino sempre con occhi innamorati. Che ci dicano che siamo belle anche nei nostri momenti peggiori. Lui lo fa. Quando ci sposeremo, verremo qui a Verissimo a dirlo”. I telespettatori aspettano fiduciosi…

