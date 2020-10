By

Fabrizio Ambrosio è stato il primo marito di Eva Grimaldi. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulla loro storia.

Eva Grimaldi è ormai da anni impegnata sentimentalmente con Irma Battaglia. Per le due sono stati fiori d’arancio nel 2019, e la loro storia va a gonfi vele. Recentemente, dopo il coming out di Gabriel Garko, si è spesso anche parlato della sua precedente relazione con la Grimaldi. In pochi però sanno che la donna ha avuto anche un primo marito: Fabrizio Ambroso.

Ambroso, originario di Verona proprio come la Grimaldi, è nato nell’anno 1968. Oggi ha dunque 52 anni. Di lui purtroppo non si sa molto. È un uomo estremamente riservato e amante della propria privacy, perciò la maggior parte delle sue informazioni personali non sono di dominio pubblico.

Fabrizio lavora tra Verona e Brescia come imprenditore, ed è specializzato nell’ambito di import ed export di oggetti d’arredo. Lui e la Grimaldi si sono sposati nel 2006, circa 5 anni dopo la fine della relazione di Eva con Garko. La loro separazione è avvenuta nel 2010, ed hanno divorziato ufficialmente nel 2013. In seguito alla fine del matrimonio, Fabrizio si è totalmente allontanato dalle luci dei riflettori. Pare comunque che non si sia più risposato.

Il motivo della separazione tra Eva e Fabrizio è stato principalmente un momento di crisi del marito. L’uomo ha sostenuto di essersi trovato al fianco di una donna che non riconosceva più. In una recente intervista per il magazine Chi, la stessa Grimaldi ha raccontato: “Mio marito mi ha mollato dicendomi ‘Ho sposato Eva Grimaldi e mi sono ritrovato con una casalinga‘”.

Eva Grimaldi dopo la separazione: l’arrivo di Irma

In seguito alla separazione da Fabrizio Ambroso, Eva Grimaldi si è trovata di fronte ad un periodo tutt’altro che piacevole. La donna ha dovuto fare i conti con una dipendenza da alcol e con la depressione. A regalarle uno spiraglio di luce è stata niente meno che Irma Battaglia, la sua attuale moglie, un’attivista per i diritti LGBT. Le due vivono al momento insieme, in pace e serenità. Probabilmente anche per Eva è arrivato il momento di godersi finalmente un po’ di sincero amore.