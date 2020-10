Elisabetta Gregoraci, la verità di Pierpaolo Pretelli: “Farei l’amore ovunque”

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti. Alla domanda piccante di Alfonso Signorini, ecco la risposta veritiera

Novità sempre succose per la coppia Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli con quest’ultimo davvero perso per la presentatrice italiana, ex moglie di Flavio Briatore. Nel confessionale lo stesso modello ha risposto ad una serie di domande di Alfonso Signorini. E così alla domanda: ‘Dove faresti l’amore la prima volta con Elisabetta?’, subito Pretelli ha risposto: “Ovunque”. Nell’intervista a distanza la stessa donna ha confessato: “Gli voglio bene, è una persona fantastica, pura, perbene. Un futuro con lui? Non lo so”. E così alla stessa domanda la bella presentatrice ha risposto divertita: “Spero non voglia fare l’amore qui!”.

A scherzare ci ha pensato anche Alfonso Signorini che ha subito esclamato dopo le interviste: “Di voi due non ne posso più”. Per Pierpaolo il rapporto con lei “sta andando bene. Il cucurio è servito molto a lei, ha avuto modo di schiarirsi le idee”. A poco a poco i due si stanno trovando sempre più con la possibilità di essere davvero intimi anche una volta usciti dalla casa. La loro conoscenza sta proseguendo a gonfie vele con tanta voglia di stare ancora insieme.