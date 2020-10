Demet Ozdemir fidanzata? L’attrice svela tutto su Can Yaman

La verità sugli attori di Daydreamer: per molti Demet Ozdemir sarebbe fidanzata con Can Yaman, divenuto un sex symbol in Italia.

La scorsa settimana, è stato ospite di Verissimo l’attore turco Can Yaman: noto per essere il protagonista della soap opera DayDreamer, di lui si è parlato spesso per una presunta relazione proprio con Demet Özdemir, attrice e sua collega. Lei in realtà sarebbe solo la sua spalla sul set e nella vita sarebbero solo amici.

Nella finzione della soap opera, la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin, interpretati appunto da Can Yaman e Demet Özdemir, sta facendo sognare tutti. Ma intanto nella vita reale i due continuano a smentire. Oggi sarà proprio l’attrice a sedere nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin e vedremo se confermerà quanto detto dal collega.

Dal set alla vita reale: Can Yaman e Demet Ozmedir smentiscono le illazioni

Fino all’inizio delle riprese della serie, nel 2018, l’attrice era fidanzata con il collega Seckin Ozdemir. Poi ci sarebbe stata una rottura, che è stata ritenuta legata a una presunta relazione tra lei e Can Yaman. Illazioni, fino a oggi, che l’attore turco ha smentito anche a Verissimo: “Sono single”, ha chiarito spiegando che appunto la complicità tra lui e Demet Ozmedir è solo legata al set. Ma evidentemente anche questo non basta a smentire il gossip che si è ormai diffuso.

In un’intervista risalente a qualche mese fa, l’ultima smentita dell’attrice, che spiega di non aver tradito il suo ex, anche egli attore: “Ci abbiamo provato, ma non ha funzionato. Il nostro lavoro ci rendeva molto impegnati, non riuscivamo a incontrarci”. E le faceva eco Can Yaman, parlando di un rapporto meramente professionale: “Sono fortunato ad aver lavorato con Demet…è così energica! Quando qualcuno si sente giù, è lei a risollevargli il morale. È davvero molto spiritosa. Per questo, tra me e lei, fin dal primo momento c’è stata grande chimica”.