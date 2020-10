Demet Özdemir, chi è l’attrice turca: età, foto, vita privata, carriera

Bellissima e talenuosa, l’attrice turca Demet Özdemir si è fatta conoscere anche in Italia. Vediamo insieme chi è e che cosa fa.

La vedremo oggi su Canale 5, in esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin, la splendida attrice Demet Özdemir. Proprio così, la giovane sarà una degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo. Scopriamo allora tutto ciò che c’è da sapere su di lei e sulla sua vita.

Leggi anche->Denzel Washington, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Demet è un’attrice di soli 28 anni. Bellissima e carica di talento, è nata nella grande città di Izmil, ma si è trasferita con la madre, la sorella, ed il fratello ad Istambul alla tenera età di 7 anni. Il trasferimento ha avuto luogo dopo il divorzio dei due genitori.

Leggi anche->Can Yaman fidanzato sul set? La verità sugli attori di Daydreamer

L’attrice è diventata celebre in Italia per il ruolo interpretato di Sanem Aydin, nella serie televisiva Daydreamer-Le ali del sogno, mandata in onda dalla Mediaset. Il tuo nome però, prima di arrivare sula nostra penisola, ha fatto il giro di tuta la Turchia. Proprio così, Demet è un personaggio molto conosciuto all’interno del proprio paese d’origine. Ha interpretato diversi ruoli per la televisione turca, come ad esempio Lale in No:309, e Aslı in Çilek Kokusu.

Leggi anche->Can Yaman, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore turco

Attraverso il ruolo da protagonista di Sanem Aydin, Demet ha riscosso un enorme successo, anche a livello internazionale. Durante la cerimonia del Murex d’Or, che si tiene ogni anno in Libano, è stata addirittura premiata come Miglior Attrice. La stessa sigla della serie televisiva Daydreamer è stata cantata da lei.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Demet Özdemir e Can Yaman: c’è del tenero tra i due?

Demet è la protagonista della serie Daydreamer insieme al collega Can Yaman. Molte voci hanno sussurrato che tra i due si nasconde del tenero, ma da parte loro sono arrivate soltanto secche smentite. Lo stesso Yaman lo ha ribadito la settimana scorsa a Verissimo. Dunque nessuna relazione amorosa tra i due, con grande dispiacere di tuti i fan più affezionato alla coppia.