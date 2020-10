Crotone Juventus Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Crotone e Juventus è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna il campionato anche oggi e nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, stasera alle 20.45 scendono in campo le formazioni di Crotone e Juventus, che hanno aspettative diverse da questa stagione, sin dalle prime fasi.

Il match che si gioca stasera è su DAZN e vede davanti due squadre che hanno storie diversissime: da un lato infatti c’è la squadra calabrese, neopromossa in questo campionato, dall’altro la squadra che ha dominato il massimo campionato negli ultimi nove anni consecutivi.

Precedenti di Crotone Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Stadio Ezio Scida di Crotone è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Si tratta di un match davvero giovane e con pochissimi precedenti, appena sei. Quasi monocolore il responso: cinque infatti sono state le vittorie della Juventus, con un solo pareggio. Si tratta del match che venne disputato nella stagione 2017-2018 in cui il Crotone pareggiò con la rete in rovesciata di Simy il gol di Alex Sandro.

Crotone Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Stroppa e Pirlo stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Dacia Arena:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Marrone, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy.

JUVE (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Arthur, Bentancur, Frabotta; Portanova, Kulusevski; Morata.