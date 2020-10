Coronavirus, prime indiscrezioni sul Dpcm: ecco chi dovrà chiudere

Non chiuderanno parrucchieri e centri estetici: l’ipotesi, spiegano fonti di governo, non è sul tavolo in vista del nuovo Dpcm con le norme anti Coronavirus.

Secondo alcune fonti citate dall’agenzia di stampa nazionale Ansa niente “chiusura” per parrucchieri e centri estetici, mentre è ancora in corso di valutazione il caso delle palestre. In arrivo nel Dpcm una nuova stretta allo sport, con allo studio varie misure per contrastare l’emergenza Coronavirus.

La strategia del governo per arginare l’emergenza Coronavirus

“Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare a quei livelli” ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante il vertice governo-Regioni in vista della nuova stretta per arginare l’aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. “L’idea di base è l’irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali perché abbiamo necessità di limitare i contagi”.

“Interveniamo adesso con più forza sulle cose non essenziali – ha sottolineato Speranza – per evitare di dover incidere domani sull’essenziale che per il governo è rappresentato da lavoro e scuola. Se decidiamo come governo di chiedere a qualche comparto di cessare o limitare le proprie attività ci facciamo carico del ristoro”. “Sulla movida potremmo fare uno sforzo in più, valutiamo se è il caso di una una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti” ha aggiunto il ministro. “Lavoriamo insieme sui trasporti. Serve una mossa netta sullo smart working, direi di arrivare anche al 70-75%”. Il cantiere è aperto.

