Can Yaman e Demet Ozdemir, indiscrezioni: nuova soap insieme

Grandi novità in vista per gli attori turchi Can Yaman e Demet Ozdemir e per i loro fan, indiscrezioni: nuova soap insieme.

Sarà ospite del pomeriggio di Verissimo l’amatissima attrice turca Demet Özdemir, che è protagonista della soap opera DayDreamer – Le ali del sogno, trasmessa in Italia su Canale 5. Nella fiction, l’attrice è spalleggiata da Can Yaman, che in Italia è già un sex symbol. Molto si è scritto rispetto a una presunta relazione tra i due.

Voci sempre smentite da entrambi e Can Yaman – ospite di Verissimo sabato scorso – ha definitivamente chiarito nella sua prima intervista italiana di essere single. Oggi però il sogno del pubblico di rivedere insieme sul set i due attori. Un sogno che a quanto pare si potrebbe avverare.

Una nuova fiction insieme nel futuro di Can Yaman e Demet Ozdemir

Can Yaman non ha mai nascosto le sue ambizioni ed è amatissimo dal pubblico italiano, soprattutto femminile: del nostro Paese conosce lingua e cultura, avendola studiata. Così, nell’intervista a Verissimo, ha spiegato che tra i suoi progetti c’è il debutto sul grande schermo con Ferzan Ozpetek, il regista turco che è stato adottato dal nostro Paese. Ma intanto perché non pensare anche a un ricordo alla fiction con la sua spalla Demet Ozdemir?

Nelle scorse settimane, alcuni video in inglese pubblicati su YouTube hanno lasciato intendere che effettivamente nel futuro artistico della coppia di DayDreamer ci sarebbe una nuova soap opera da girare insieme. Il produttore della serie sarebbe Faruk Turgut, lo stesso di Bitter Sweet, la fiction televisiva sempre trasmessa da Canale 5 e che in Italia ha spopolato. Intanto, l’attrice, che ha oltre 11 milioni di follower su Instagram, è tornata a fare in Turchia quello che le riesce meglio: una nuova telenovela e spazio ovviamente alla musica, altra sua grande passione.