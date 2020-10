L’annuncio choc di Tullio Solenghi a Ballando con le Stelle: la malattia di Massimo Lopez. Nessuno se l’aspettava.

Dopo una straordinaria esibizione Tullio Solenghi affronta la giuria di Ballando con le Stelle. Prima però prende a sorpresa la parola nonostante il fiatone. E lascia tutti senza parole.

“Vorrei dedicare questa esibizione al mio compagno d’avventure Massimo Lopez che è a casa con il Covid”. L’annuncio lascia tutti senza parole e anche Milly Carlucci reagisce con sgomento. Solenghi aggiunge: “Comunque sta bene e speriamo che lui come i tanti italiani contagiati dal virus possa riprendersi al più presto”.

Tullio Solenghi fra vita privata e carriera

Tullio Solenghi, 72 anni, si iscrive giovanissimo alla Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova ed è proprio lì che conosce Massimo Lopez, l’amico di sempre. Lo Stabile di Genova lo vedrà anche a lavoro per le sette stagioni successive ma si deve al programma Chi, nel 1976, condotto da Pippo Baudo il suo esordio sul piccolo schermo.

Il Trio, costituito assieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez, si viene a comporre 1982 ed esordisce con Helzapoppin in onda su Radio 2. Sin da subito apprezzato dal pubblico, il trio comico approda prima a Tastomatto e Domenica In sino a Sanremo nelle edizioni del 1986, del 1987 e del 1989. L’apice del successo per i tre attori comici arriva nel 1990 con lo sceneggiato televisivo, svolto in chiave parodica, dei Promessi Sposi, che raggiunge la vetta di 11 milioni di spettatori. I tre attori, nonostante i successi riscontrati anche successivamente insieme, decidono di comune accordo, nel 1994, di separarsi per proseguire la propria carriera in solitaria. Questo dà a Tullio Solenghi la possibilità di mettersi in gioco, capire le proprie reali potenzialità e il suo impatto sul pubblico. E l’artista riesce a conquistare gli spettatori in molti modo differenti. L’attore si è prestato infatti sia alla conduzione di Domenica In nel 1998, assieme a Giancarlo Magalli, sia a più edizioni di Striscia la notizia, sia ad alcune premiazioni, riscontrando sempre grande apprezzamento da parte degli spettatori del piccolo schermo. Anche il cinema lo ha visto recentemente nel film di Checco Zalone Che bella giornata e nelle fiction Distretto di polizia e Furore – Il vento della speranza. L’amore per il teatro e la recitazione non si spegne mai e per tutta la sua lo vede attivo e prolifico sia dietro le quinte nel ruolo di regista sia nel ruolo di attore sia comico che non. Prima della grande Reunion del Trio, avvenuta nel 2008, che ha dato vita allo spettacolo Non esiste più la mezza stagione, nel 1995 ha scritto il libro Uno e Trino, edito da Edizioni Associate, in cui ha parlato del grande arricchimento artistico e umano che Anna Marchesini e Massimo Lopez hanno apportato alla sua persona. Nel 2016 partecipa come concorrente al programma Tale e quale show e in occasione dello spin off natalizio lo vince in coppia con Massimo Lopez. Affacciatosi al veganismo grazie all’amatissima moglie Laura Fiandra, che voleva aiutare con la cucina per sgravarla di un peso, ha raccontato di non essersene più distaccato. Le sue figlie si chiamano Alice e Margherita e questo suo “mondo in rosa” ben si rispecchia in tutto il suo percorso artistico dove l’attore ha ironizzato su tutto ma mai sul rispetto che si deve alle donne.