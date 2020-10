Allerta, ritirato lotto di pesce spada dai supermercati perché tossico

Durante un controllo è stata riscontrata la presenza di un livello troppo alto di mercurio nel lotto di pesce spada ed è stato ritirato.

Siamo ormai abituati ad un controllo serrato delle merci in vendita nei supermercati e nei generi alimentari. Tale pratica permette di riscontrare prodotti guasti, contaminati o con dosi troppo elevate di elementi tossici. In questo ultimo periodo sono stati effettuati numerosi ritiri dal mercato, segnale che il sistema di controllo funziona e che la qualità dei prodotti che troviamo dovrebbe essere buona.

L’ultimo prodotto che è stato soggetto ad un ritiro forzato dal mercato è il pesce spada surgelato di una nota marca portoghese. La decisione è avvenuta dopo un’operazione di controllo interno, durante la quale è stata riscontrata una dose molto elevata di mercurio nei tranci di pesce. Il produttore ha già avvisato tutti i punti vendita che hanno acquistato il prodotto, chiedendo loro di toglierlo dall’esposizione e ritirarlo dalla vendita.

Il pesce spada in questione è quello venduto dall’azienda Acquario Snc di Brasmar Comercio de Produtos Alimentares Sa. Con sede in Avenida Ferreira de Castro 73 – Guidoes Trofa – Portogallo e marchio di identificazione PT 1356PP CE. Ovviamente non tutti i lotti appartenenti a questa compagnia sono potenzialmente pericolosi per la salute, ma solo il lotto n° 2007297598 con scadenza il 27/02/2020 e nel formato da 6,4 kg. Qualora aveste già acquistato il seguente prodotto dovete contattare il venditore, il quale provvederà al rimborso o alla sostituzione.

Se aveste già consumato il prodotto, è consigliato rivolgersi al medico di base. L’ingestione di mercurio in eccesso potrebbe causare: vomito, diarrea, gengivite, tremore e stato confusionale. Non è detto che l’ingestione del mercurio vi causi problemi di salute, ma se avete questi sintomi è bene concordare il dà farsi con il medico curante.