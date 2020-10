Tommaso Zorzi in piscina ubriaco con Dayane. Elisabetta Gregoraci non apprezza e commenta senza peli sulla lingua.

Dentro la casa del Grande Fratello VIP Tommaso Zorzi ha fatto di nuovo arrabbiare Elisabetta Greograci. La showgirl non sembra apprezzare gli atteggiamenti del coinquilino, e lo ha più volte accusato di dare il cattivo esempio a chi li segue da casa. Questa volta la Gregoraci se l’è presa anche con Dayane: lei e Tommaso, infatti, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si sono buttati in piscina completamente vestiti, e con i tacchi a spillo. All’interno della casa Tommaso Zorzi sembra non avere peli sulla lingua, e al Grande Fratello sono tutti vittime delle sue battutine piccanti. Anche se lui lo fa sicuramente con affetto, i coinquilini sembrano non apprezzare troppo i suoi commenti. Elisabetta Gregoraci è quella che si trattiene meno, e più volte gli ha risposto in malo modo.

Tommaso Zorzi, dentro la casa del GF battutine e gestacci contro di lui

Durante la scorsa sera, mentre tutti i coinquilini erano in salotto a rilassarsi, Tommaso Zorzi ha iniziato ad imitare Katuxa, continuando poi a imitare in modo decisamente comico anche gli altri. “Stasera ho ospiti illustri della televisione italiana” ha iniziato Zorzi. “Abbiamo la donna del Super Enalotto: Stefania Orlando! Una presentatrice anni ’80, ’90, 2000: Maria Teresa Ruta! Non ho ancora capito che ca**o fai però! Parlavamo di Uomini e Donne: un applauso per Andrea Zelletta!” Poi ha guardato Enock Barwuah e ha detto ridendo: “Se non avesse suo fratello non sarebbe qui!”, e la stessa cosa ha fatto anche per Elisabetta Gregoraci “Se non avesse suo marito non sarebbe qui!” ha detto. Una battutina decisamente provocante su Flavio Briatore che non è affatto piaciuta alla showgirl, che ha risposto facendo il dito medio rivolto a Zorzi.

