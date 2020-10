Yari Carrisi condannato in tribunale: ecco cos’ha detto su Barbara d’Urso

Il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, è stato dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte alla conduttrice Barbara d’Urso.

“La d’Urso deve morire”. Non aveva usato mezzi termini Yari Carrisi sul suo profilo Instagram, con una “storia” datata 21 aprile scorso rivolta contro la nota conduttrice Barbara d’Urso. Il violento – e sicuramente infelice – augurio di morte pubblicato a mezzo social era arrivato dopo che la conduttrice del seguitissimo talk show Pomeriggio 5 aveva parlato di un possibile riavvicinamento tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ritrovatisi insieme con i figli a causa del lockdown.

L’improvvida uscita di Yari Carrisi

Dopo essersi reso poi conto della gravità delle sue parole, Yari Carrisi avrebbe ritrattato, precisando di aver augurato la morte non alla conduttrice, ma “solo” al suo programma. Ma la linea di difesa è apparsa ai giudici troppo debole, anche (e soprattutto) perché lo stesso Yari aveva poi condiviso le parole di alcuni haters che rilanciavano l’imprecazione contro Barbara d’Urso, con commenti del tipo: “Hai ragione!”, oppure “Come minimo, il male va abolito”.

Evidentemente, dunque, Yari Carrisi voleva proprio togliere di mezzo Barbara d’Urso, la quale – sia detto per inciso – può piacere o non piacere, ma di qui a farla fuori ce ne corre. Così, nelle sedi competenti è stato emesso il decreto penale di condanna che dichiara colpevole l’imputato Yari Carrisi, la cui responsabilità è stata accertata in sede penale, per aver leso la reputazione e l’onore di Barbara d’Urso mediante l’utilizzo dei social network.

