Uomo morto | parcheggia auto in salita e viene travolto

Un uomo morto dopo che il suo veicolo si muove all’improvviso. Lui viene trascinato per un lungo tratto e perde la vita così.

Una tragedia improvvisa si è conclusa con un uomo morto in seguito ad una inattesa fatalità. Vittima un 82enne, che mentre stava praticando la caccia, è finito con l’essere investito dalla sua stessa auto. Il fatto è accaduto a Molvena, in provincia di Vicenza, dove l’anziano si era recato per esercitare l’attività venatoria.

Si tratta di un’area di campana, dove questo individuo possedeva anche una piccola masseria che utilizzava spesso come punto di appoggio ogni volta che imbracciava il fucile per la sua attività sportiva. Purtroppo però ha parcheggiato il proprio veicolo in pendenza, evidentemente non inserendo in maniera corretta il freno a mano. E questo ha portato il mezzo a scendere in pendenza, investendolo. Da quanto risulta, la vittima è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti le autorità per svolgere una raccolta di indizi e per ricostruire la dinamica. Ma tutto quanto è apparso molto chiaro. L’uomo morto a seguito di questa drammatica circostanza viveva a Colceresa, sempre nel Vicentino.

Uomo morto, la ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine

La ricostruzione effettuata dai militari descrive il cacciatore intento nel raccogliere il fucile ed altri accessori dal retro della sua auto. Proprio in quel momento la vettura si è mossa in pendenza investendolo in pieno. Lui è rimasto sotto al mezzo, finendo con l’essere trascinato per molti metri in discesa. I soccorsi sono scattati dopo che un’altra persona, che passava di lì in quel momento, si è accorto di cosa era successo. Purtroppo però il personale medico del 118, giunto il prima possibile sul posto, non ha potuto fare niente per salvare la vita al cacciatore.

