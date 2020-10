Tale e Quale Show, Pago confessa il suo problema agli occhi

Il cantautore sardo Pago confessa di avere un problema agli occhi e di aver fatto impazzire le truccatrici di Tale e Quale Show.

Il cantautore sardo Pago è uno dei grandi favoriti di Tale e Quale, lo show di Carlo Conti in onda su Rai1 in cui personaggi dello spettacolo diventano sosia di cantanti e artisti italiani e internazionali. Pago con le sue straordinarie doti vocali e la sua presenza scenica, ha già vinto numerose puntate della stagione, interpretando sempre personaggi diversi: Francesco Gabbani, a suo dire il più difficile perché il primo, Fabrizio Moro, Gianni Morandi e infine Tony Hadley, che gli ha assicurato la vittoria della scorsa puntata. In una diretta Facebook, Pago confessa del suo problema agli occhi…

Ringrazia le truccatrici per la pazienza

“Io voglio ringraziare Laura e Alessandra che impazziscono perché non sto fermo. Non è colpa mia ma ho un problema agli occhi quindi quando mi toccano gli occhi…Poverine” queste le parole con cui Pago ringrazia il reparto trucco e parrucco di Tale e Quale Show per la pazienza avuta nei suoi confronti: a causa di un disturbo agli occhi, infatti, non riesce a stare fermo.

Il cantante ha risposto ha diverse domande nella diretta Facebook insieme all’altra favorita della stagione del programma: Barbara Cola e insieme hanno svelato aneddoti e storie dietro le quinte dello show di Carlo Conti, oltre a regalare agli spettatori qualche anticipazione sulla prossima puntata. Nella puntata di questa sera, infatti, Pago interpreterà Rino Gaetano, mentre Barbara Cola sarà Al Bano, non senza qualche preoccupazione: “Non è una cosa semplice trasformare la voce. Io mi sto portando dietro Al Bano ovunque!”

I due hanno infine ammesso, durante la diretta, quanto significherebbe per loro vincere Tale e Quale Show: per entrambi sarebbe fonte di orgoglio e soddisfazione per il duro lavoro di queste settimane.

