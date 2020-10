Lo scherzo di Zorzi finisce male, Francesco Oppini: “Parlerò coi miei legali”

Oppini sembrerebbe proprio non essere stato alla burla di Zorzi. L’uomo ha addirittura annunciato di voler parlare con i suoi legali.

Lo scherzetto architettato da Tommaso Zorzi sembrerebbe non essere andato a buon fine. Proprio così, Francesco Oppini non ha apprezzato la messa in scena del ragazzo, ed ha reagito male alla burla, lasciando tutti di sasso. Scopriamo insieme che cosa ha detto il figlio di Alba Parietti.

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il finimondo. Il casus belli è stato lo scherzo ideato da Tommaso ieri sera, 15 Ottobre 2020, al fine di burlare Francesco. Quest’ultimo ha però, contro ogni aspettativa, reagito tutt’altro che bene. Le parole che l’uomo ha rivolto all’influencer sono state amare e cariche di rabbia. In seguito ha addirittura annunciato di voler parlare con i propri legali.

Ieri sera è stato tempo di festa per i concorrenti all’interno della Casa. Tra un bicchiere di vino e uno di spumante, Zorzi ha deciso di architettare uno scherzo, e la vittima è stata niente meno che il figlio della Parietti. L’influencer ha finto di provare dei sentimenti nei confronti di Oppini, ed ha inscenato così una finta dichiarazione.

“Mi sono innamorato di te, te lo giuro” ha confessato Zorzi davanti agli occhi impassibili di Oppini. Poi ha continuato: “Ne ho parlato pure con Elisabetta e Maria Teresa…Mi sto innamorando, non dico bugie…”. Francesco è però un osso duro, e non ha creduto nemmeno per un momento alla messa in scena. “Non sei credibile, stai ridendo e hai bevuto.” ha risposto secco. Da quel momento in poi si è scatenata la tempesta all’interno della Casa.

Oppini arrabbiato con Zorzi: la reazione dell’uomo allo scherzo

Lo scherzo architettato da Tommaso Zorzi non ha ottenuto dunque i risultati sperati. Francesco Oppini non ha per niente preso bene la burla, e si è mostrato subito risentito. “Non me lo doveva fare, ha esagerato…” ha dichiarato l’uomo. Durante un momento di sfogo, si è lasciato sfuggire altre frasi dalla bocca, di fronte ad altri concorrenti, nello specifico Zelletta ed Enock. “Poi ne parliamo con i miei legali.” ha detto. Il figlio di Alba Parietti ha addirittura confessato di aver pensato ad abbandonare la Casa. Sono dunque tutti curiosi di scoprire come si risolverà la questione.