Pago, perché è finito il matrimonio con Miriana Trevisan: la verità

Il cantante Pago ormai non è più legato da tempo con l’ex Miriana Trevisan. Ma perché è finito il loro matrimonio?

Pago ha partecipato alla passata edizione del “Grande Fratello Vip” e lì si è riavvicinato con l’allora fidanzata Serena Enardu. Tra i due, però, non è andata bene e si sono nuovamente separati. I fan del cantante, dalla sua rottura con la Enardu, sperano in un ritorno di fiamma con l’ex moglie.

LEGGI ANCHE -> Pago, dall’addio a Serena Enardu a Tale e quale show: la sua rinascita

LEGGI ANCHE -> Pago Serena Enardu, clamoroso colpo di scena: di nuovo insieme?

Pacifico Settembre, in arte Pago, ha avuto una bellissima storia d’amore con l’attrice e showgirl Miriana Trevisan. I due si sono sposati ben due volte e dal loro amore è nato un figlio: Nicola. Insieme erano una splendida coppia, ma qualcosa è andata storta e hanno scelto di separarsi. L’affetto e la stima reciproca, però, gli ha consentito di crescere insieme il figlio e di esserci l’uno per l’altra nei momenti più difficili, come quando l’attrice è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” per consolare l’ex marito in un momento difficile.

LEGGI ANCHE -> Pago Serena Enardu, colpo di scena: i due di nuovo insieme

Pago e Miriana Trevisan, le divergenze caratteriali

Dopo la separazione, Miriana Trevisan ha trovato l’amore con lo scrittore Giulio Cavalli, mentre Pago è stato legato a Serena Enardu. L’attrice non ha mai voluto commentato pubblicamente le scelte dell’ex marito e ha preferito mantenere le loro divergenze private. Durante la trasmissione “Vieni da me“, condotta da Caterina Balivo, però, ha scelto di raccontarsi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“Siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso. Per lui provo stima e affetto, nessun rancore”, ha detto Miriana Trevisan riguardo l’ex marito Pago. Neanche lui, d’altronde, sembra riservarle alcun rancore e le ha persino dedicato il brano “Parlo di te“. Che sia il momento giusto per riavvinarsi ora che il cantante è nuovamente single?