Martina Fusco: chi è l’ex Pupa e concorrente di Ciao Darwin

Scopriamo tutto sulla giovanissima influencer Martina Fusco: chi è l’ex Pupa del programma di Italia 1 e concorrente di Ciao Darwin.

Napoletana, lanciata da Ciao Darwin, dove la sua sfilata ha lasciato molti senza parole, Martina Fusco, ha poi fatto parte del cast di La pupa e il secchione. Alta 1.58, ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata Davide contro Golia, facendo parte ovviamente dei “piccoletti e coraggiosi”.

In molti ricordano il suo intervento in puntata, che fece esplodere il boato dei suoi colleghi di squadra. Ma soprattutto tantissimi ricordano la sua sfilata a fine puntata: ebbe un successo non solo in studio, ma anche tra il pubblico da casa. Da quel momento in poi, ha preso parte anche alle altre puntate della trasmissione.

Cosa sapere di Martina Fusco: chi è la giovane influencer

Indossatrice per costumi da bagno, grazie al suo successo mediatico è diventata anche una influencer e ha circa 400mila follower su Instagram, dove condivide piccantissimi scatti, evidenziando soprattutto il suo lato B. Attualmente, fa la spola tra Napoli e Roma, per partecipare a diverse trasmissioni televisive in cui è invitata, ma non nasconde il suo sogno di trasferirsi a Milano. In futuro, vorrebbe a tutti gli effetti diventare modella e trasferirsi a Milano.

Poco sappiamo di Martina Fusco dal punto di vista della vita privata: probabilmente è single o comunque non è al centro del gossip, in quanto potrebbe non avere alcuna relazione con personaggi più o meno famosi. Nel gennaio 2020, la sua partecipazione alla terza edizione di La pupa e il secchione, in coppia col giovane studente Giovanni Boni. Un’esperienza che terminò subito, ma che non allontanò la ragazza dal mondo dello spettacolo.