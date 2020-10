Mai provato il web to print?

Nel vivace mercato dell’ecommerce è arrivata un’interessante novità che riguarda la produzione di materiale pubblicitario. Si tratta del web to print, ovvero il servizio di tipografia che ti porta direttamente a casa o in ufficio tutto il tuo materiale pubblicitario. È un servizio semplice e accurato che consente di ordinare qualsiasi materiale tipografico. Il web to print ti offre stampa volantini, flyer, biglietti da visita e locandine con un servizio rapido, semplice e puntuale. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e come funziona.

Come funziona il web to print?

Con i servizi di web to print ti basta collegarti sul portale per iniziare subito a scegliere il formato tipografico di cui hai bisogno. Quindi selezionerai il tipo di carta, il formato e le dimensioni del prodotto pubblicitario da stampare senza perdere di vista il tuo budget.

Infatti potrai optare per grammature maggiori o per supporti più economici, senza dimenticare che sono previsti anche i formati sostenibili stampando su carta riciclata. Per esempio potrai scegliere tra carta patinata, lucida e opaca o per tipi di carte più semplici in pochi rapidi click.

Finiture e dettagli

Poi potrai passare alle finiture e alle tipologie di carta scegliendo formati lisci o vellutati e selezionando anche la gradazione di bianco. Quindi anche con la carta riciclata potrai selezionare la colorazione che più ti piace proprio come faresti dalla tua tipografia vicino casa. La comodità risiede nel fatto che potrai scegliere tutte queste personalizzazioni direttamente da casa, con la possibilità di osservare sempre il risultato finale e di avviare l’acquisto solo quando avrai trovato ciò che più ti aggrada.

Lo stesso vale per le dimensioni e le misure dei materiali da stampare per cui i servizi di web to print sono davvero molto forniti. Sono infatti presenti tutte le misure classiche oltre a quelle allungate, quadrate e fustellate per dare forma ai tuoi materiali pubblicitari proprio come li avevi immaginati e ideati.

La tua pubblicità a portata di click

I servizi di web to print nascono dall’idea che il volantino rimane oggi il formato pubblicitario più utilizzato ed efficace nelle strategie di comunicazione di piccole e grandi realtà. Si tratta di uno strumento semplice, diretto ed immediato dai costi contenuti e dai ricavi interessanti. È per questo che le tipografie online non lasciano nulla al caso e ti danno la possibilità di ottenere il miglior servizio di stampa a partire da un comodo click dalla tua scrivania.

Per aziende, piccole imprese e liberi professionisti

Ovviamente questi servizi di stampa consentono di stampare qualsiasi tipologia di prodotto commerciale o informativo a partire dalla carta e, quindi, potrai scegliere tra volantini, flyer, locandine, cartoline, pieghevoli e brochure. Questi shop offrono anche servizi di stampa su tessuto, stampe di grandi formati, adesivi e allestimenti.

È per questo che è diventato un servizio molto popolare per aziende, uffici, piccole imprese e persino per i comitati che organizzano le campagne elettorali. I motivi, come immaginerai, risiedono nella rapidità del servizio e nella convenienza per cui ricevi tutto all’indirizzo indicato e con il massimo risparmio di tempo e denaro.