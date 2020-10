Iconize riceve il tapiro dopo lo scandalo della finta aggressione: “C’è di più”

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro ad Iconize dopo che si è scoperto che l’aggressione omofoba era tutta una finzione.

Lo scorso maggio l’influencer Iconize è finito al centro della cronaca per aver denunciato una aggressione omofoba ai suoi danni. Un episodio increscioso del quale si è parlato a lungo anche per sensibilizzare gli italiani su una problematica seria come quella dell’omofobia. Nei giorni scorsi, però, si è scoperto che Iconize non è mai stato aggredito e che ha finto tutto per ottenere visibilità mediatica.

Leggi anche ->Iconize contro Soleil Sorge: “Mi ha venduto per due spicci”

A smascherarlo è stata la sua ex amica Soleil Sorge, la quale ha portato anche le prove di quello che diceva, facendo vedere gli screenshot di una chat in cui veniva organizzata la messa in scena. Iconize si è scagliato contro Soleil, accusandola di averlo venduto per “due spicci”, ma ovviamente quello finito nell’occhio del ciclone è proprio lui per aver raccontato una storia falsa, causando un danno anche alle tante persone che giornalmente subiscono violenze davvero.

Leggi anche ->Iconize, “Si è colpito da solo”: l’influencer risponde alle accuse

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Iconize riceve il tapiro: “Ho sbagliato, ma c’è molto di più dietro”

Sommerso di commenti astiosi e insulti, l’influencer ha deciso di ammettere il suo errore sui social e dopo la confessione ha cancellato il profilo. Un modo per tirarsi fuori dalla bufera e cercare di ricominciare da zero. Ieri sera è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’Oro. L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ gli ha chiesto cosa l’abbia spinto a compiere una simile sciocchezza ed Iconize ha ammesso il proprio errore.

“Ho fatto un errore madornale. Ho fatto… Posso dire una cazzata? Un’enorme cazzata. E purtroppo mi sto prendendo tutte le conseguenze. Spero che questa possa essere una cosa per imparare dagli errori. Tutti sbagliano, è lecito sbagliare. Spero di potermi riscattare dopo quello che è successo”. Continuando la sua ammissione di colpe, Iconize chiede scusa: “Ho fatto una cosa molto grave, me ne pento. Chiedo scusa a tutti quanti, mi rincresce, ma sotto c’è tanto altro che prima o poi racconterò”. In chiusura lancia una frecciata a Soleil: “Sono stato tradito dagli amici. La colpa è assolutamente mia, ma da questa storia posso imparare a scegliermi gli amici”.