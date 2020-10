Gravissimo lutto per la nota cantante: è morta sua madre

Gravissimo lutto per la nota cantante amatissima e seguitissima sui social: in queste ore sta piangendo la scomparsa della madre.

Per l’artista barese questo è un periodo di grande dolore, nel quale trovare la forza per andare avanti e ricominciare la propria carriera dopo questa pausa forzata dal lutto. Per la prima volta da quando è sulla cresta dell’onda, l’artista si trova costretta a fermarsi per qualcosa di più importante dello spettacolo, la scomparsa di una persona cara, forse la più importante della sua vita: la madre.

Dopo il debutto in tenera età, a 14 anni ha esordito sul set cinematografico di ‘Mio Cognato‘ (film di Alessandro Piva), l’artista si è consacrata sul palco di Sanremo tra le nuove proposte. Quell’anno (il 2015) la sua ‘Galleggiare‘ è diventata una hit commerciale cantata e amata dal grande pubblico. Il debutto come cantante è stata la svolta della sua carriera, il momento in cui la sua notorietà è schizzata alle stelle ed il suo profilo Instagram si è riempito di follower in adorazione.

Lutto per la famosa cantante: l’annuncio sui social

Molto attenta a curare la propria pagina social e coccolare la propria fan base con post, foto e risposte, la cantante non ha potuto fare a meno di fargli sapere il periodo difficile che sta attraversando comunicando la morte della madre. Nel post, in cui si vede una foto della donna appena scomparsa, l’artista scrive: “Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Te lo prometto. Più forte di prima. Forte come solo tu eri. Ciao Luce mia, AMORE MIO INFINITO“. La cantante in lutto è ovviamente Serena Brancale, amatissima dal popolo Instagram, che è stata coccolata dai fan dopo aver condiviso la triste notizia. In molti le sono vicini dopo questo tragico lutto, pronti a ricambiare l’affetto e l’attenzione che lei ha avuto per loro in questi anni.