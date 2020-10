Stasera in tv Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti venerdì 16 ottobre

By

Stasera in tv Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni e gli ospiti presenti nella puntata di venerdì 16 ottobre

Stasera in tv Grande Fratello Vip. Nuovo appuntamento con la Casa più spiata d’Italia, questa volta di venerdì. Come di consueto, Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia affronteranno il racconto settimanale che vede protagonisti diversi vip dello spettacolo italiano. Cosa capiterà in questa puntata? Quella scorsa di lunedì è stata seguita da 3.120.000 spettatori con il 18,7% di share. Vediamo insieme le anticipazioni.

Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti

Stasera in tv Grande Fratello Vip: anticipazioni

Il primo grande punto di domanda riguarda la nomination: nella scorsa settimana infatti Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando erano rimaste in sospeso. Questa sera però nessuno uscirà dalla Casa, ma la meno votata andrà direttamente in nomination nella prossima puntata. A proposito di Guenda Goria: si parlerà di una presunta frequentazione fuori dalla Casa. Chi sarà questo misterioso uomo, visto che la figlia di Maria Teresa Ruta ha mostrato interesse per Massimiliano Morra?

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci attacca Adua Del Vesco

Probabilmente entreranno anche dei nuovi concorrenti, visto che il reality è stato prolungato per permettere l’ingresso di nuovi concorrenti. Le indiscrezioni parlano di Claudio Sona, ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne e di Paolo Brosio che avrebbe già dovuto partecipare da settembre, ma il cui ingresso è stato rimandato pare per motivi di salute.

Infine si tornerà a parlare proprio di Morra e Adua Del Vesco: in questi giorni infatti sono uscite delle dichiarazioni dei loro genitori. Siamo sicuri che Signorini vorrà capirci di più. Per questo e molto altro ci vediamo questa sera alle 21.25 su Canale 5.