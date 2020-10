GF VIP, Franceska Pepe assente in studio: ecco perché

Franceska Pepe non sarà presente alla puntata del Grande Fratello Vip di questa sera: ecco il motivo della sua assenza

Le sue parole taglienti e i suoi insulti ai concorrenti l’hanno messa al centro di molte puntate del Grande Fratello VIP: ma Franceska Pepe questa sera non sarà presente in studio insieme agli opinionisti di Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo . Per una volta, gli inquilini della Casa saranno risparmiati dai commenti velenosi della Pepe: come il “comodino” che aveva fatto piangere Andrea Zelletta la settimana scorsa.

Il motivo dell’assenza

La Pepe ha chiarito il perché della sua assenza negli studi del GF, tranquillizzando il pubblico e i suoi fan. “Per me è stato un periodo molto stressante fisicamente. Ho bisogno di questo tempo per riprendermi, ma tornerò presto” ha scritto in alcune stories sul suo profilo Instagram oggi. Di certo le continue diatribe e querelle in diretta, devono essere state stressanti per Franceska con la k, anche perché, come aveva già mostrato quando era concorrente nella Casa, soffre di anemia. Franceska ha voluto così tranquillizzare i fans che si sarebbe preoccupati della sedia vuota in studio, rassicurando tutti che già da lunedì potremmo rivederla a fianco di Alfonso Signorini.

La ragazza ha poi colto l’occasione per chiarire alcune voci di corridoio e alcuni gossip su di lei che stanno circolando, come quello tirato fuori da Myriam Catania riguardo le accuse al suo ricco ex ragazzo americano, la cui identità rimane per ora top secret, che pare l’abbia lasciata e piantata in asso perché spendeva tutti i suoi soldi facendo shopping sfrenato negli Emirati Arabi.

Franceska smentisce tutto dichiarando di non essere toccata minimamente da certe malelingue: “Lasciamoli nella loro nullità totale” ha detto.

Il pubblico del GF, orfano della lingue avvelenata di Franceska dovrà però fare i conti con Myriam Catania che ha annunciato di voler affrontare alcuni inquilini della Casa per dei video usciti sul suo conto che l’hanno ferita.