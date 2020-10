Francesca Manzini, la scena ad alto tasso erotico fa impazzire tutti

Francesca Manzini parla a ruota libera della scena hot girata con Verdone. Scopriamo insieme i suoi racconti e le sue parole.

Francesca Manzini, bellissima e talentuosa imitatrice, è una delle rivelazioni cinematografiche degli ultimi tempi. La donna, figlia di Maurizio Manzini, team manager della Lazio, ha attirato molta attenzione su di sé, soprattutto dopo l’apparizione nell’ultimo film di Carlo Verdone. Vediamo che cosa ha detto in merito alla pellicola ed alla sua chiacchieratissima scena hot.

La Manzini ha parlato a ruota libera in un’intervista. La donna, che è la voce di Rds, ha raccontato tutto senza alcun filtro, toccando gli argomenti con leggerezza e comicità. La sua semplicità e la sua naturalezza la rendono straordinaria, ed assolutamente indimenticabile. “Il primo ciak della mia vita? L’ho fatto a gambe aperte.” ha dichiarato la donna. “Però, diciamolo, ci sono arrivata a gambe chiuse che di questi tempi non si sa mai…”.

Benedetta Follia di Carlo Verdone è sicuramente rimasto nella storia per la famosa scena al ristorante. Quest’ultima, interpretata proprio dalla Manzini, è un evidente omaggio alla scena dell’orgasmo del celebre film Harry Ti Presento Sally. La gag ha divertito tutti i telespettatori, che l’hanno letteralmente adorata.

“Ho passato sei minuti con Carlo che mi parlava in mezzo alle gambe.” ha raccontato Francesca. “So che è difficile crederlo ma non c’è stato imbarazzo. Con un professionista come lui mi sono sentita subito a mio agio. Mi sembrava di conoscerlo da una vita”. Proprio così, la Manzini si è direttamente confrontata con il talento di Verdone, che ha saputo metterla a proprio agio anche davanti ad una scena di grande imbarazzo.



Il primo incontro tra Carlo Verdone e Francesca Manzini

Durante l’intervista, Francesca Manzini ha parlato anche del primo incontro con il celebre Carlo Verdone. “Mi aveva notato per le mie imitazioni, quando mi hanno chiamato per il provino ero talmente emozionata che ho detto ‘arrivo in 10 minuti’, ma mancavano i taxi così ho fatto l’auostop con uno sconosciuto.” ha raccontato la donna. “Arrivo tutta trafelata e appena incontro Carlo mi fa: ‘Mettete un po’ gli occhiali?’. Aveva già tutto in mente. E fortunatamente sono piaciuta”. Francesca ha anche raccontato che il film Benedetta Follia le ha letteralmente cambiato la vita.