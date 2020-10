News Fabrizio Corona carcere, l’ex marito di Nina Moric finisce ancora una volta in cella. La sua reazione è tra rabbia e provocazione.

Dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, per Fabrizio Corona il carcere sarà di nuovo una dura realtà da affrontare. Infatti il 46enne originario di Catania dovrà passare altri 9 mesi in cella. Si tratta del periodo già vissuto in affidamento terapeutico in passato, per curare la dipendenza dalla cocaina della quale Corona avrebbe sofferto. Già a dicembre 2019 lo stesso Tribunale di Sorveglianza aveva revocato l’affidamento terapeutico perché l’ex re dei paparazzi aveva compiuto svariate infrazioni agli obblighi ai quali avrebbe dovuto invece sottostare.

La Cassazione però aveva annullato tale ordinanza, ma di nuovo il Tribunale, chiamato ancora una volta a fornire un verdetto sulla vicenda, ha deciso: Fabrizio Corona in carcere, ancora una volta. E adesso lui si lascia andare ad una provocazione. “Carcere a vita per uno dei più grandi criminali italiani”, scrive in un post sul suo profilo personale Instagram, accompagnando a queste parole riportate tutte rigorosamente in maiuscolo assieme alla sua foto segnaletica.

Fabrizio Corona carcere, lui: “Io tra i più grandi fuorilegge d’Italia”

Lui già qualche giorno fa si è lasciato andare ad un duro sfogo, parlando di 10 mesi di arresti domiciliari. “Ma non c’è problema, perché nel frattempo io vivo, creo, studio, faccio il padre, dò lavoro alle persone e progetto il futuro. Provateci anche voi”. E tra gli utenti che lo seguono c’è chi gli dimostra sostegno e vicinanza e chi lo accusa di avere sempre avuto un comportamento che lo ha portato ad avere i noti guai con la giustizia noti a tutti.

