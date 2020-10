L’ex moglie del cantante Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, è risultata positiva al Covid. Ecco le sue condizioni.

L’ex moglie del cantante famoso Eros Ramazzotti, la modella bergamasca Marica Pellegrinelli, ha dato ai suoi followers un annuncio a dir poco sconvolgente tramite le Instagram stories.

Marica Pellegrinelli ha dato un annuncio ai suoi seguaci di Instagram: la modella si è sottoposta al tampone per il test del Covid-19 ed è risultata positiva. Ha annunciato di soffrire di un forte mal di testa, nausea e indolenzimento, ma non sembra avere problemi alle vie aeree. Di origine bergamasca, la Pellegrinelli ha dichiarato di aver avvertito da martedì scorso un anomalo mal di testa e ha scelto di porsi in auto isolamento. Poi ha effettuato il test sierologico, che ha dato esito negativo. Ciò nonostante, la forte emicrania ha continuato a persistere ed ha preferito eseguire anche il tampone nasofaringeo, che ha dato un risultato ben differente.

Marica Pellegrinelli, positiva al Covid

L’ex moglie del cantante Eros Ramazzotti ha già contattato le persone con le quali è entrata in contatto durante gli scorsi giorni e, fortunatamente, sono risultate tutte negative. Eccezion fatta per i sintomi già riportati, la modella è “asintomatica“. Ha riportato che approfitterà dei giorni di quarantena per sistemare delle faccende casalinghe, come i giocattoli dei suoi figli: Gabrio Tullio e Raffaella Maria Ramazzotti.

La modella è sembrata calma e rilassata nel comunicare la notizia ai suoi followers ed ha consigliato a tutti di seguire i protocolli istituzionali e le indicazioni fornite dal Governo, in modo tale da ridurre la catena di contagi.