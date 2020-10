Secondo Arianna David, grande amica di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore sarebbe ancora innamorato della showgirl.

La partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere, per tutta una serie di vicende che la vedono protagonista e che puoi leggere anche sul sito bloglive.it che segue in diretta il programma.

In particolare, la showgirl ha intrecciato un rapporto molto stretto dopo nemmeno una settimana dal suo ingresso nella casa. Inoltre, nel corso di questi giorni ha fatto una serie di rivelazioni sulla sua storia d’amore storia con Flavio Briatore che hanno portato l’imprenditore ad avere una reazione dura sui media.

La conduttrice ha detto di essere stata a lungo infelice perché Flavio la trascurava e di non avergli mai perdonato l’assenza al funerale della madre.

Di quanto è successo ha parlato nelle scorse ore anche Arianna David, grande amica della coppia che prova dispiacere per quanto accaduto. L’ex Miss Italia non si attendeva una lite mediatica tra i due ed è giunta ad una conclusione riguardo le parole di Briatore:

“Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta. L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al GFVip”.

Arianna David, querelle Elisabetta Gregoraci-Flavio Briatore: “Ha sbagliato lei”

Incalzata sulla lite mediatica dal settimanale ‘Nuovo‘, Arianna ha detto:

Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui. Se avesse mantenuto il profilo basso, non sarebbe mai stata attaccata

Per quanto riguarda la frase sui sacrifici fatti per stare con Briatore, l’ex miss spiega di essere dispiaciuta: “Per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi. Mi dispiace perché io le voglio bene e so che ne ha passate tante. Provo a difenderla ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti”.