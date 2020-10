Elisa Isoardi, nuovo infortunio a Ballando con le Stelle: le sue condizioni

Nuovo infortunio in vista per la partecipante di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi. Dopo la costola incrinata, arriva il nuovo problema.

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, in gara a “Ballando con le Stelle“, è tra le più apprezzate dal pubblico, ma anche tra le più sfortunate. Prima il maestro di ballo si è dovuto operare di appendicite, poi la conduttrice ha avuto un problema alla costola.

Per il momento Raimondo Todaro e Elisa Isoardi hanno mantenuto intatto il primato ottenuto al talent di Raiuno condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“. Il nuovo infortunio della conduttrice televisiva, però, potrebbe condizionare la prova che i due dovranno affrontare sabato sera in diretta. Ma cosa le è successo? Attraverso le storie Instagram della Isoardi è possibile ricostruire cosa le è successo. “Come vedete sono con le sarte e le costumiste. Non sveliamo niente del vestito di sabato sera, ma lo stanno stringendo per la prima volta nella mia vita. Quindi vuol dire che ho perso mezzo centimetro, frutto di un lavoro durissimo che mi ha benedetto il tendine d’achille… Come farò non lo so, se avete delle ali me le prestate?“, così racconta in una storia la conduttrice.

Elisa Isoardi, l’infortunio al tendine d’Achille

Elisa Isoardi si è dovuta affidare ai fisioterapisti di “Ballando con le Stelle“, Giulio e la moglie Lucrezia: “Loro sono i nostri angeli. Era due settimane che non li vedevo ed ero felicissima: dopo la costola facciamo il tendine d’Achille“.

Nell’ultima foto presente nelle storie Instagram della conduttrice televisiva e partecipante in gara a Ballando, mostra la gamba destra, coperta di fasce elastiche che le bloccano la caviglia, chiaramente infortunata a causa del tendine. Che la fisioterapia e il riposo riescano a far ristabilire la bella Elisa a tal punto da farla ballare sabato sera in diretta o il maestro Raimondo Todaro si ritroverà da solo sulla pista da ballo?