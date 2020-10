De Luca annuncia il coprifuoco per Halloween: “Basta festa dell’imbecillità”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook avverte: “Da Halloween sarà coprifuoco alle 22: stop a una festa che è monumento all’imbecillità”.

De Luca torna alla carica. “Dalle 22.00 per il fine settimana di ottobre si chiuderà tutto. Non sarà consentita nemmeno la mobilità”. Così ha annunciato il Governatore della Regione Campania nell’ormai consueta diretta via Facebook, anticipando decisioni ancor più rigide a ridosso dell’ultimo fine settimana del mese in concomitanza con la festa di Halloween. L’obiettivo è come sempre quello di arginare il Coronavirus dopo l’impennata registrata negli ultimi giorni. Per quest’anno niente dolcetti o scherzetti, dunque.

Leggi anche –> Chiusura scuole, il Governo contro De Luca: possibile opposizione

Leggi anche –> Coronavirus, svolta De Luca: scuole chiuse in Campania fino al 30 ottobre

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova mossa del governatore De Luca

“Questa festa è un monumento all’imbecillità importato dall’America – afferma Vincenzo De Luca riferendosi proprio ad Halloween –. Già ho sentito l’organizzazione di eventi e feste a tema. Assurdo. Vi anticipo che in quel week-end applicheremo coprifuoco”. La notizia come sempre non mancherà di suscitare critiche e polemiche, ma tant’è.

“Probabilmente – precisa il governatore campano – potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose”. Poi De Luca torna a criticare i “furbetti” delle misure anti-Coronavirus: “Chi diffonde l’epidemia non usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato. Con questi numeri non si può scherzare. L’obiettivo è tenere in piedi 80-90 per cento delle attività economiche, se la gente ci aiuta indossando le mascherine ed evitando uscite irresponsabili di notte”.

Leggi anche –> Coronavirus Campania | De Luca | ‘Anche oggi troppi contagi’

Leggi anche –> Covid, l’appello di De Luca: “Se continuiamo così, la situazione diventa grave”

EDS