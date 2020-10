Daniele De Martino coinvolto in un incidente letale: morto lo zio

Il cantante neomelodico Daniele De Martino è rimasto coinvolto in un incidente letale in autostrada in cui è morto lo zio.

Tragedia ieri notte sull’autostrada Catania-Palermo. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale una Porsche Cayenne e un furgone si sono scontrati nel tratto tra l’uscita di Gerbini e quella di Catenanuova, in provincia di Enna, per cause ancora in via di accertamento. L’urto tra i due mezzi è stato molto violento e tutte le persone coinvolte hanno riportato gravi danni.

Si appreso nelle ore successive che a bordo della Porsche Cayenne c’era il cantante neomelodico Daniele De Martino in compagnia di suo zio. Probabilmente l’artista napoletano si era esibito in una città siciliana e stava facendo ritorno verso casa. Purtroppo per lo zio del cantante non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo ed i paramedici ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. Lui invece si trova in ospedale in condizioni stabili e nelle prossime ore dovrebbe essere operato. In condizioni gravissime anche il conducente del furgone, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Daniele De Martino in ospedale: come sta il cantante neomelodico

A rassicurare i fan sulle condizioni di salute del cantante originario di Palermo è stato il suo manager attraverso la pagina Facebook Ufficiale. Questo ha spiegato ieri sera: “Daniele ha avuto un incidente, ma state tranquilli perché le sue condizioni sono stabili e sta bene. Purtroppo la persona che stava seduta a fianco non ce l’ha fatta”. Poche ore più tardi ha aggiunto: “Daniele verrà operato oggi pomeriggio, ma state tranquilli ritornerà più forte di prima”.