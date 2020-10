Carmen Russo prima e dopo la chirurgia: oggi è irriconoscibile

Carmen Russo prima e dopo la chirurgia estetica: oggi la ballerina è irriconoscibile e sembra un’altra persona, comunque bellissima.

Carmela Carolina Fernanda Russo, nome d’arte Carmen Russo, è una famosissima ballerina, attrice e insegnante di danza italiana. Ormai non più giovanissima, il tempo sembra causarle meno “difetti” rispetto a tante altre coetanee: Carmen resta infatti bellissima e con un fisico invidiabile, per la sua età. Non si tratta ovviamente solo di fortuna genetica, e la ballerina ha ammesso di essersi sottoposta a più di un intervento estetico per farsi cancellare dal viso i segni della vecchiaia. Effettivamente se andiamo a riguardare le foto della sua giovinezza, rispetto a quegli anni oggi la Russo sembra una persona diversa.

Carmen Russo sempre bellissima nonostante l’età

Non c’è dubbio che nonostante gli interventi estetici Carmen rimanga comunque una donna bellissima. L’attrice ballerina ha avuto una carriera davvero invidiabile. Lei stessa racconta che ha cominciato quando aveva solo quindici anni: “Ricordo l’opportunità avuta con Paolo Villaggio a Genova. Giravano un film, cercavano una ragazza che doveva scendere una scalinata. Una ragazza che attirasse l’attenzione, perché poi Paolo Villaggio si sarebbe travestito e l’avrebbe imitata. Poi ho lavorato con Sandra e Raimondo e con Walter Chiari. Paolo Villaggio era una persona meravigliosa. Generosissima, disponibilissima, paziente. Avevo solo quindici anni quando ci siamo conosciuti, gli dissi che avrei voluto fare l’attrice, lui mi disse di pensare prima a finire la scuola e poi di andare a Roma perché mi avrebbe dato una mano. E così è stato”.

