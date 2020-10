Barbara Cola, perché la cantante non ha mai avuto figli? La vita segreta

Barbara Cola a “Tale e Quale Show”, perché la cantante non ha mai avuto figli? Una vita privata tenuta segreta da sempre.

Anche stasera, 16 ottobre 2020, Carlo Conti andrà in onda su Rai 1 con una nuova puntata del suo talent “Tale e Quale Show”. Il programma è rincominciato a metà settembre, e tra i nuovi concorrenti c’è anche Barbara Cola. La carriera della cantante è lunga e conosciuta, ma della vita privata dell’artista si sa poco e niente. Sicuramente possiamo dire con certezza che la cantante non è sposata, e non ha mai avuto figli nemmeno da ipotetiche relazioni passate. Una scelta che sorprende molti fans, e che non è mai stata motivata dall’artista.

Barbara Cola, ecco come senza figli la sua carriera è decollata

Barbara Cola è sempre stata un’artista famosa e dotata, ma sopratutto molto riservata: della sua vita privata e sentimentale non si sa quasi nulla, dal momento che lei non ha mai lasciato trapelare nessun dettaglio a proposito. La sua carriera, al contrario, è di dominio pubblico e lascia i fans senza fiato. Già da prima della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “In amore”, cantato in coppia con Gianni Morandi, Barbara poteva vantare un percorso musicale di successo. Dopo il Festival, inoltre, iniziò a lavorare anche come attrice teatrale: nel 2012 infatti, venne scelta dal coreografo Giuliano Peparini e da David Zard per interpretare Lady Capuleti nel musical “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”. In televisione l’abbiamo vista nel programma “Ora o mai più”, condotto da Amadeus su Rai Uno.

