Dal 14 Ottobre, Mercurio è diventato Retrogrado. Scopriamo insieme che effetto ha su di noi e sui segni zodiacali.

A partire dalle prime ore del giorno di mercoledì 14 Ottobre, Mercurio è diventato Retrogrado. Che cosa significa questo? Il pianeta sembra, secondo il punto di vista geocentrico, per la terza ed ultima volta nel 2020, muoversi all’indietro. L’evento è spesso tenuto d’occhio dagli esperti in materia, in quanto la maggior parte delle volte porta con sé effetti apparentemente negativi, ed alcuni imprevisti.

Malinconia, nostalgia, ritardi, errori, fraintendimenti, e soprattutto rimandi al passato. Questo è ciò che comporta l’apparente moto invertito di Mercurio. La sua energia esercita minore influenza, si indebolisce, e le cose sembrano andare, ironicamente, per il verso sbagliato. In realtà quello di Mercurio Retrogrado non è un evento completamente nefasto. Al contrario, può essere di grande aiuto al fine di individuare tutto ciò che andrebbe rivisto o sistemato all’interno della propria vita.

Ebbene sì, gli avvenimenti passati, durante l’evento, ritornano inevitabilmente a bussare alle porte della nostra mente, spesso anche quelli che si credevano dimenticati da tempo. Il continuo rimando al passato rappresenta in realtà un trampolino di lancio, utile a coloro che hanno bisogno di fare i conti con situazioni irrisolte, ferite ancora aperte, che influiscono ancora in qualche modo sul presente. È utile dunque soffermarsi sui segnali inviati da Mercurio, in modo tale da riconsiderare gli eventi passati per agevolare quelli futuri.

Il senso di disagio, di spossatezza è una costante durante l’apparente inversione di moto di Mercurio, ed investe tutti a prescindere del segno zodiacale. Nello specifico i segni d’Acqua e d’Aria sono più sensibili all’evento. La regola principale per ‘sopravvivere’ a Mercurio Retrogrado è quella di non prendere decisioni affrettate. Proprio così, la calma è la miglior compagna di viaggio per questo periodo, mentre l’impulsività è meglio accantonarla per un po’. Una parentesi particolare va aperta anche sui sogni. Questi ultimi infatti, durante l’evento, appaiono più lucidi e, talvolta, anche rivelatori.

Mercurio Retrogrado: l’effetto su tutti i segni zodiacali

Ariete. I nati sotto questo segno si sentiranno inevitabilmente distratti e malinconici. Il consiglio migliore è quello di rimanere focalizzati sui propri obiettivi, senza lasciarsi andare di fronte a pensieri astratti e procrastinazione.

Toro. Durante il periodo, è bene che i nati sotto questo segno cerchino di tenersi lontani dalle incomprensioni e di fare attenzione agli appuntamenti. La calma è l’amica migliore, e pesare bene le parole da utilizzare potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Gemelli. Anche i nati sotto questo segno soffriranno molto gli effetti dei contrasti durante questo periodo. La sfera più influenzata è senza dubbio quella dell’amicizia e del lavoro. È normale un sentimento di spossatezza. Concedersi una pausa potrebbe essere la scelta giusta.

Cancro. Per i Cancro, il piano lavorativo e professionale potrebbe rivelarsi quello più compromesso. È bene non cedere al nervosismo, e cercare di mantenere il sangue freddo nonostante gli imprevisti e i ritardi.

Leone. È molto probabile che i leone reagiscano in modo positivo all’evento, riordinando i pensieri e reinventandosi. Mettere un punto alle situazioni irrisolte potrebbe rivelarsi una carta vincente.

Vergine. La perdita apparente del tanto amato controllo potrebbe innervosire i nati sotto questo segno. La cosa più importante è non cedere all’angoscia e concedersi il tempo necessario per sé stessi e per allontanare i pensieri negativi.

Bilancia. I nati sotto il segno della Bilancia sono più inclini a vivere un periodo di incomprensioni dal punto di vista sentimentale. Il passato potrebbe rivelarsi un problema, ma affrontarlo a testa alta potrebbe essere la soluzione migliore.

Scorpione. Il rimando al passato potrebbe aver influito molto sulla psiche dei nati sotto questo segno. L’importante è mantenere la lucidità, concedersi qualche pausa, e non agire d’impulso.

Sagittario. Il periodo potrebbe risultare monotono e piatto agli occhi dei sagittario. Forse un rallentamento è però proprio ciò di cui hanno bisogno in questo momento i nati sotto questo segno. Un ottimo consiglio è quello di non forzare troppo la mano e di procedere con calma.

Capricorno. È bene che i capricorno, durante tutta la durata dell’evento, cerchino di approcciarsi agli amici e ai familiari in maniera più mite. La calma è la carta vincente, e ponderare parole e reazioni può rivelarsi d’aiuto.

Aquario. Il piano lavorativo è senza dubbio quello più compromesso per gli aquario. Il consiglio migliore è quello di ponderare bene le reazioni di fronte allo stress, e di concedersi qualche pausa qualora ce ne fosse bisogno.

Pesci. Gli intoppi dal punto di vista sentimentale potrebbero rivelarsi un problema per i pesci. Il consiglio principale è quello di non perdere la lucidità, e di rimanere concentrati sui propri voleri e bisogni.