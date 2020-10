Vite Al Limite, Alicia Kirgan: pesava 300Kg, come è diventata oggi | FOTO

Alicia Kirgan pesava quasi 300 chili quando ha partecipato al programma Vite Al Limite. Vediamo come è diventata oggi la donna.

Il programma in onda su Real Time, Vite Al Limite, ha regalato ai telespettatori un sacco di storie. Queste, alcune tragiche ed altre con un lieto fine, hanno intrattenuto e commosso la maggior parte dei fan del programma. Tra i concorrenti più amati c’è sicuramente Alicia Kirgan. La donna pesava quasi 300 chili. Scopriamo insieme com’è oggi.

Alicia, che era gravemente obesa ai tempi del programma, oggi sta davvero molto meglio. La donna è infatti riuscita a perdere peso. Lei stessa ha dichiarato: “Ho combattuto la mia tossicodipendenza, quella per il cibo, e ho vinto la battaglia”.

La puntata di Alicia è andata in onda il 20 Aprile 2020. Il suo era il quarto episodio della sesta stagione della celebre trasmissione. La sua storia è diventata subito virale, e tutti gli utenti del web e i telespettatori si sono interessati a lei ed al percorso propostole dal Dottor Nowsaradan. Alicia, dagli amici soprannominata Tracey, si è presentata nella clinica di Houston pesando ben 282 chili. A quanto pare però è riuscita a vincere la propria battaglia contro l’obesità.

Durante il corso del programma, Tracey si è sottoposta al percorso di cura di Nowsaradan, della durata di 12 lunghissimi mesi, al solo scopo di riuscire a perdere peso. La donna soffre di obesità sin da quando era piccola, e per lei la situazione è peggiorata con il tempo, di anno in anno.Durante i 12 mesi in cura è riuscita però a perdere ben 77 chili, un traguardo a dir poco eccellente. Al termine del programma, Alicia ha però stretto i denti e continuato con il suo percorso, che l’ha portata a stare davvero bene con il proprio fisico. A dimostrarlo sono alcune foto in bikini postate sul web.

Vite Al Limite: il miglioramento di Alicia Kirgan

Il cambiamento fisico di Alicia Kirgan è evidente, ed è sotto gli occhi di tutti. Non si conosce al momento il suo peso attuale, ma dalle foto postate dalla ragazza non c’è alcun dubbio: adesso sta davvero bene. “Mi sono pulita dalla mia droga: il cibo. Prima mi sentivo come un vero fallimento, non solo per mia mamma ma anche per i miei amici e poi per tutta la mia famiglia. Ad oggi sono felice e mi amo molto di più.” ha raccontato Tracey.