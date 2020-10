Aveva stregato pubblico e giudici di Tu Si Que Vales con la sua voce, morta a soli 19 anni Veronica Franco.

Morta a soli diciannove anni, la giovanissima cantante in sedia rotelle Veronica Franco aveva ammaliato il pubblico e i giudici di Tu Sì Que Vales con la sua emozionante versione di “Halleluja”, noto brano di Leonard Cohen, nella versione di Alexandra Burke.

Leggi anche –> Morta partecipante di Tu Si Que Vales: Veronica Franco aveva 19 anni

Combatteva con una brutta malattia

Aveva solo 19 anni Veronica Franco e già combatteva con una terribile malattia: la leucemia. Dal 2018 aveva iniziato le cure e si era sottoposta anche al trapianto di midollo, donato da sua sorella Michela.

Leggi anche–> Tu Si Que Vales, duro scontro tra Rudy Zerbi e un giovane compositore

Lo scorso 12 ottobre ha partecipato alla nota trasmissione Mediaset Tu Sì Que Vales con una sua personalissima versione di “Halleluja”, cantando in sedia a rotelle e dichiarando che per lei il palco era tutto. Pubblico in standing ovation e giudici commossi dall’emozioante esibizione della giovane ragazza.

“Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica“, così Vanni Oddera, mentore della ragazza (era stato lui a scoprirla e portarla sul palco di Tu Sì Que Vales), ha annunciato la sua morte con un addolorato post su Facebook. Il motociclista ha così dato a tutti il triste annuncio della prematura scomparsa di Veronica, che ha perso la sua battaglia contro la leucemia, con parole di sgomento e dolore.