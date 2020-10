Valerio Lundini, chi è: età, vita privata, carriera e curiosità sul comico

Uno dei comici più apprezzati della televisione, Valerio Lundini: laureato in lettere e fumettista. Tutte le curiosità sulla sua vita privata e lavorativa.

Da anni collabora come autore e co-autore di diversi programmi televisivi e radiofonici (610 e Programmone su Radio2, tra gli altri), Valerio Lundini è uno dei comici più apprezzati della tv italiana, soprattutto dopo la co-conduzione dell’edizione 2020 de L’altro Festival, la versione aggiornata del vecchio DopoFestival di Sanremo.

Dalla laurea al primo ruolo di conduttore: la storia di Valerio Lundini

E’ riservato, Valerio Lundini. Non si sa molto delle sue origini e della sua vita privata, ma si sa che è nato a Roma nel 1989, che ha studiato al Liceo Scientifico per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, per soli tre anni. Abbandonata l’idea di una carriera da avvocato, Valerio consegue prima una laurea in Lettere, poi un diploma alla Scuola Romana dei Fumetti, dimostrandosi anche un abile fumettista.

Della sua vita privata e sentimentale si sa poco e niente e anche il suo profilo instagram rimane quasi esclusivamente incentrato sul lavoro e quasi mai si può sbirciare dietro le quinte della sua intimità.

Molto amato dagli spettatori, Valerio collabora con molte figure di spicco della televisione e della radio italiana e della comicità come Nino Frassica e Lillo e Greg, oltre a portare in tutta Italia i suoi spettacoli teatrali.

Il 2020 ha segnato la fama di Valerio Lundini: prima con L’altro Festival, insieme a Nicola Savino, che lo ha fatto conoscere in qualità di comico e co-conduttore, poi come principale conduttore di Una pezza con Lundini, da settembre in onda in seconda serata su Rai2.