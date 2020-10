Valentino Rossi: il campione di Tavullia positivo al Coronavirus

Anche Valentino Rossi, il campione di Tavullia, nove volte campione del mondo e star della della MotoGp, positivo al Coronavirus.

Il campionissimo della MotoGp, Valentino Rossi, ha spiegato sui social di essere risultato positivo al Coronavirus. Il pilota nove volte campione del mondo su Instagram ha sottolineato di aver accusato un po’ di febbre e per questo di averci voluto vedere chiaro. Così ha effettuato un doppio tampone di controllo.

Il secondo test effettuato in giornata ha dato esito positivo e per tale ragione Valentino Rossi salterà la gara di Aragon, decima tappa del Mondiale di MotoGp, che quest’anno è stato finora in chiaroscuro. Il numero 46 ha affidato ai social network un commento amaro: “Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo”.

Le dichiarazioni di Valentino Rossi prima del test Coronavirus