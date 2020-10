Una vita, trama e anticipazioni delle puntate dal 18 al 24 ottobre

Qualche spoiler sulle puntate italiane e le vicende dei personaggi di Una vita dal 18 al 24 ottobre. Cosa sconvolgerà Acacias questa volta?

Anche in questi episodi continuano i colpi di scena. Genoveva si dichiarerà a Felipe così da non nascondere più la loro storia. L’avvocato, però, getterà la maschera e confesserà alla donna di non averla mai desiderata e di aver agito solo per scagionare Liberto.

Le indagini sull‘omicidio di Bryce continuano, mentre Ursula cercherà in tutti i modi di spingere Genoveva a vendicarsi di Felipe e insieme cercheranno di scoprire l’identità della sua nuova fiamma.

Altri colpi di scena per i personaggi di Una vita

Nel quartiere si scatena il panico perché tutti pensano che Liberto voglia compiere un gesto estremo. Dopo la partenza di Rosina, l’uomo andrà proprio sulle sponde del lago dove i due si erano baciati per la prima volta. Il vero colpo di scena sarà vederlo tornare con la sua amata e insieme annunceranno di essere tornati insieme.

Sempre parlando di amore, Carmen e Ramon andranno a vivere insieme. Nel frattempo, data l’incombenza della festa del santo patrono, i Dominguez organizzeranno l’esibizione della figlia Cinta.