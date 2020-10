Tennis, venti positivi all’ATP 250 in Sardegna: non ci sono conferme

Ancora brutte notizie anche per quanto riguarda il mondo del tennis: venti positivi all’Atp 250 in Sardegna, ma non ci sono conferme

Dal calcio al tennis, l’emergenza Coronavirus è sempre presente anche nello sport. Come svelato su Twitter dall’esperto di tennis, Craig Shapiro, ci sarebbero venti tennisti positivi al Covid-19 nel torneo ATP 250 in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula. Al momento non sarebbero arrivate conferme o smentite da parte degli organizzatori del torneo. Nella giornata di ieri lo stesso tennista italiano Fabio Fognini è risultato positivo dopo il tampone e così al suo posto nel main draw c’è il serbo Petrovic, che ha vinto contro Carballes Baena volando così ai quarti di finale.

Leggi anche: Chi è Fabio Fognini: età, vita privata, carriera, moglie e storia del tennista ligure

Leggi anche: Fabio Fognini al “settimo cielo” su Instagram: ecco cosa scrive alla moglie

Tennis, anche nel calcio: tanti calciatori positivi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Una situazione davvero complicata in ogni ambito di vita quotidiana. Anche lo sport in generale è stato colpito in particolar modo dall’emergenza Coronavirus. In Serie A, e non solo, ci sono al momento tantissimi calciatori positivi che potrebbero compromettere il prosieguo del campionato di calcio. La gestione, infine, non sembra così facile così si pensava: il contagio è ormai all’ordine del giorno, tra cui anche la stella portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo.