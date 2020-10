Temptation Island, il tradimento di Alberto. Speranza: “Un mostro”

Arrivano nuovi litigi e accesi dibattiti a Temptation Island. Alberto tradisce Speranza, che subito lo apostrofa in malo modo

La storia tra Alberto e Speranza sembra ormai ai titoli di coda. La coppia di Temptation Island si dirà addio dopo che lo stesso ragazzo ha tradito lei, che è scoppiata in lacrime. Al falò Alberto ha voluto così esprimere la versione dei fatti: “Sono entrato qui dicendo di non volere rimpianti. Non nego che il pensiero dall’altra parte c’è sempre stato. So di avere causato un dolore a Speranza e questo mi dispiace. Prima ho pensato alla felicità”. Il tradimento è avvenuto nel weekend richiesto da Alberto che è partito con la tentatrice Nunzia con i due che sono stati fuori in barca: è scoppiato anche il bacio. Speranza logicamente ha reagito male: “E’ un mostro. Ad oggi sono io a non volere una persona così. Mi fa paura”.

Temptation Island, addio Alberto e Speranza

Le telecamere hanno ripreso il bacio e così Speranza è stata davvero male per tutte quelle immagini. Ora ci sarà il falò finale di confronto per capire le motivazioni della coppia che ormai sembra pronta all’addio definitivo. La stessa conduttrice Alessia Marcuzzi si è avvicinata a Speranza dicendole: “Non sei sola, hai capito? Meriti di essere felice”. La scelta arriverà solamente nella prossima puntata dando così modo alla coppia di ragionare sugli sbagli e sulla volontà per il futuro.