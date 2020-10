Scuole chiuse in Campania, Azzolina furiosa: “Decisione gravissima”. A causa del dilagare dell’epidemia da Coronavirus sul nostro territorio nazionale, De Luca ha stabilito nuove restrizioni. Il ministro ha commentato duramente le decisioni prese dal governatore.





Quanto è stato stabilito per la Regione Campania dal suo governatore fa storcere il naso al ministro dell’Istruzione. La Azzolina si è dimostrata infatti fortemente in contrasto con quanto disposto da De Luca in merito alla imminente chiusura delle scuole.

Da domani e fino al 30 di ottobre, le scuole primarie e secondarie in Campania rimarranno chiuse. Questo quanto stabilito dall’ordinanza del governatore della Campania. De Luca, tra le altre misure di restrizione disposte per tentare di contrastare il grandissimo dilagare dell’epidemia nelle ultime ore sul nostro territorio nazionale, ha anche stabilito la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle università.

Rispetto agli intenti del governatore, ha espresso il suo parere fortemente contrario la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina. “E’ una decisione gravissima, sbagliata e inopportuna”, ha tuonato. “Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola”, ha dichiarato ancora il ministro. “Lo 0.75% degli studenti è risultato positivo e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola. Sono percentuali basse perché per tutta l’estate abbiamo lavorato a testa bassa e con grande umiltà affinché le scuole potessero riaprire in sicurezza”, ha affermato infine la ministra Azzolina, durante una intervista rilasciata a Zapping, sulle frequenze di Rai Radio1.