Nuoro, terribile incidente in galleria: 3 morti e 2 feriti gravi

Tre morti e due feriti in maniera grave: è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio in una galleria sulla Statale 125 “Orientale Sarda”.

E’ di tre morti e due feriti in maniera grave il bilancio di un terribile incidente sulla Statale 125 “Orientale Sarda” che collega Cagliari con Tortolì, all’interno di una galleria tra Cardedu e Bari Sardo. I cinque viaggiatori coinvolti nello schianto, di ritorno da una battuta di caccia, viaggiavano a bordo di una Land Rover. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l’autista del fuoristrada avrebbe perso il controllo del mezzo. Ma non si conoscono ancora la cause esatte dell’incidente.

Cronaca dell’ennesimo incidente mortale

L’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre, al km 94,500, all’interno della galleria Genna Ortiga, nel tratto che porta verso Bari Sardo. Le vittime sono dei cacciatori originari di Monserrato che erano arrivati nella zona per una battuta. Sul posto sono tempestivamente giunti il personale del 118, che ha trasportato in elisoccorso i due feriti gravi negli ospedali di Cagliari e Sassari, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per tutti i rilievi e gli accertamenti di rito.

