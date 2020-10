Luca Argentero, dopo Doc – Nelle tue Mani sposa Cristina Marino

By

Stasera in onda Doc – Nelle tue Mani, con protagonista Luca Argentero. Per l’attore sembra in arrivo il matrimonio con Cristina Marino.

Questa sera torna con la seconda parte della prima stagione la fiction targata Raiuno, “Doc – Nelle tue Mani“. La serie con protagonista Luca Argentero si era fermata a causa dell’emergenza Coronavirus, ma ora i telespettatori potranno scoprire come prosegue la storia di Andrea Fanti.

Moltissimi sono in attesa di scoprire cosa succede al dottore Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e alla sua ex moglie Agnese (Sara Lazzaro). Dopo la fiction, però, Argentero potrebbe sposare la compagna Cristina Marino. I due sono diventati genitori della piccola Nina Speranza a maggio e avevano rinviato le nozze a causa del Coronavirus. La coppia avrebbe dovuto sposarsi, ma quando hanno scoperto di attendere un figlio, hanno scelto di aspettare. Il matrimonio, però, è confermato e lo riporta Nuovo Tv. Chissà che la piccola Nina non possa partecipare alle nozze portando le fedi quando sarà più grande.

Luca Argentero, secondo matrimonio in vista?

Il matrimonio tra Luca Argentero e Cristina Marino è nell’aria: la coppia è innamoratissima e desidera convolare a nozze. Sembrerebbe probabile che il fatidico momento del “Sì” avvenga dopo “Doc – Nelle tue Mani“. Per la modella e attrice si tratterà del primo matrimonio, mentre per Argentero è il secondo, dopo quello con Myriam Catania, concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“.

La coppia desidera un matrimonio semplice, con le persone a loro più care e niente di più. Nel frattempo stasera la fiction di Raiuno andrà in onda con due episodi, mentre dalla prossima settimana sarà proposto un solo episodio, per lasciare spazio ad “Ama Sanremo“. “Doc – Nelle tue Mani” ha conquistato l’America, tanto da volerne realizzare un remake americano della fortunata serie con Luca Argentero.