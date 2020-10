L’Eredità: Ernesto Dalsasso, chi è il nuovo campione

Ernesto Dalsasso, chi è il nuovo campione del quiz show L’Eredità: ha sconfitto il campione amato dalle donne, Carlo Lascialfari.

Ha stupito tutti nella puntata di ieri, avendo la meglio sia sul campione Carlo Lascialfari, il quale oltre ad aver vinto 26mila euro, ha conquistato il pubblico femminile, sia sulla giovane mamma Monica, dietista toscana che due sere fa è arrivata fino alla Ghigliottina. Lui è Ernesto Dalsasso ed è il nuovo campione de L’Eredità.

Il quiz show più longevo della televisione italiana continua a stupire con molti cambi della guardia e tanti vincitori che finora sono arrivati fino alla Ghigliottina, non conquistando però il montepremi finale. L’ultimo in ordine di tempo è proprio Ernesto Dalsasso, nato a Modena ma residente a Roma, dove lavora.

L’identikit di Ernesto Dalsasso

Laureato in giurisprudenza, in base alle informazioni reperibili in Rete scopriamo che ha conseguito nel 2000 l’EMAM (European Master in Audiovisual Management). Da quel momento in poi ha iniziato a lavorare come rappresentante legale di nome case di distribuzione cinematografica. Innanzitutto è stato responsabile dell’ufficio legale per la CDI, Compagnia Distribuzione Internazionale. Successivamente, entra in Videa S.p.A dove si occupa della gestione degli affari legali.

Si occupa anche di contratti, sempre con particolare riferimento a quella che è la distribuzione cinematografica. Specializzato in management dei bandi, quindi in procedure di Tax Credit, qualche anno fa è divenuto membro delle commissioni di revisione cinematografica come rappresentante dell’ANICA. Nel frattempo, prosegue la sua attività di avvocato, collaborando lo Studio Legale Della Ragione.