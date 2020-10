Michelle Hunziker scoppia in lacrime: “Momento di nostalgia”

Un momento davvero nostalgico per la conduttrice Michelle Hunziker, che ha voluto condividere con i propri followers il passato

Michelle Hunziker si commuove improvvisamente. La presentatrice di All Togheter Now ha voluto condividere con i suoi followers un momento davvero importante della sua vita privata avvenuto tempo fa. Durante una serie di stories su Instagram la celebre conduttrice, di origine svizzera, si è commossa guardando alcuni album fotografici di diversi anni fa. Le immagini risalgono a quando era incinta di Sole: “Voglio dire a tutte le donne incinte di godervi questo momento, perché è davvero uno stato di grazia. Io ho molto mancanza”. Poi commossa ha svelato: “Non so se siano gli ormoni, ma sono in un momento di totale nostalgia. Ma fa bene al cuore ragazzi. Vado a piangere”.

Leggi anche ->Negazionisti Covid | padre minaccia la pediatra | ‘Ti ammazzo’

Hunziker, protagonista con aneddoti su Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anche nei giorni scorsi la stessa Michelle è stata protagonista su Instagram con una foto su Instagram che ha scatenato tante risate: “Ora capirete perché sono così fuori di testa. Oggi sono venuta a casa della mia mammetta che mi ha preparato un bel pranzetto. Ha anche apparecchiato con cura, ma poi proprio sulla tavola ho visto qualcosa di incredibile”. Poi ha aggiunto: “Mamma ma come ti è venuto in mente di comprare i contenitori del sale e del pepe con forma fallica. Ma com’è possibile?”.