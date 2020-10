Giulia Valentina, l’ex di Fedez compie 30 anni: chi è l’influencer

La modella Giulia Valentina festeggia un traguardo importante, l’ex di Fedez compie 30 anni: chi è l’influencer molto nota su Instagram.

Nata a Torino il 15 Ottobre 1990, oggi Giulia Valentina, influencer popolarissima soprattutto tra i più giovani, compie oggi 30 anni. Ricordata soprattutto per la storia di tre anni, dal 2013 al 2016, col rapper Fedez, ora sposato con Chiara Ferragni, l’influencer ha origini siciliane.

A 17 anni, si trasferisce a Parigi per studiare e imparare la lingua, quindi tornata in Italia si diploma per poi iscriversi a Economia alla Cattolica di Milano. Laureata nel 2015, l’influencer ha un profilo Instagram popolarissimo: oltre 800mila i suoi follower. Amante degli animali, è inseparabile dai suoi due chihuahua – Guè e Chew.

Cosa sappiamo di Giulia Valentina

Inoltre ha una grande passione per i viaggi, tant’è che nel 2017 ha organizzato un road trip in America. Tra i suoi migliori amici, ci sono la Paola Turani e l’influencer italo-francese Tess Masazza. Per lei anche un passaggio fuori dal mondo social: è stata infatti protagonista di un videoclip di un brano dell’ex fidanzato Fedez, ai tempi in cui la coppia era ancora molto affiatata.

Dopo aver ottenuto un certo successo di pubblico social, è diventata una firma di Grazia.it, ma anche una modella. Diverse sono le campagne di moda promosse attraverso il suo profilo Instagram. Nel 2015 è il volto della campagna di Sisley. Ha condotto Fan Karaoke e nel 2017 è stata tra i volti ufficiali dell’Eurovision Song Contest. Seguitissima anche su Youtube, dove impartisce lezioni di inglese, è presente anche spesso in tv.