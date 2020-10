Gf Vip, chi è la signora Roberta, anziana “intrusa” nella Casa

La signora Roberta, una pensionata 78enne, è stata protagonista di un esilarante fuori programma al Gf Vip nel corso della diretta su Mediaset Extra.

Nuovo colpo di scena al Gf Vip edizione 2020, con un esilarante fuori programma destinato a restare negli annali del reality. Ieri di punto in bianco nella diretta Mediaset dalla Casa è apparsa un’anziana signora che nulla ha a che fare con il cast. La donna, in collegamento dalla sua abitazione insieme ad alcuni tecnici, si è “materializzata” all’improvviso nella telecamera della regia 1, cogliendo di sorpresa il telespettatori e creando un precedente davvero sui generis.

L’identikit di Roberta, ospite per “errore” al Gf Vip

Va da sé che la misteriosa apparizione è subito diventata un fenomeno virale sui social, con centinaia di tweet e meme dedicati alla signora Roberta (così si chiama). Si è trattato di un semplice errore tecnico, come poi chiarito qualche ora dopo su Rete 4. La donna è infatti una pensionata chiamata per apparire in collegamento con la trasmissione di approfondimento Fuori dal coro, dove è effettivamente intervenuta qualche ora dopo la curiosa “incursione” su Mediaset Extra.

Roberta risiede a Milano, ha 78 anni e versa in una situazione economica difficile, come ha spiegato il conduttore Mario Giordano: “La signora ha 500 euro di pensione, vive con i pacchi del Comune. Per lei non ci sono soldi”. Intanto, l’inconveniente ne ha fatto una star televisiva e dei social: c’è chi ha fatto maliziosamente notare che abbia intrattenuto il pubblico del GF Vip più dei concorrenti reali. Non basterà questo a risollevarne le sorti dell’anziana, ma mai dire mai…

EDS